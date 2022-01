Hospital en Cúcuta pagará directamente el sueldo pendiente al personal

Después de la protesta que realizaron cientos de trabajadores del sector de la salud que laboraban para una cooperativa o agremiación sindical en el Hospital Universitario Erazmo Meoz en la ciudad de Cúcuta, esta institución ha indicado que se cancelará en su totalidad las deudas que se mantiene con este personal.

Son un promedio de 1.000 funcionarios con una nómina de aproximadamente 3500 millones de pesos que se encuentran en las cuentas del hospital, y que bajo la autorización por escrito que fue entregada por la cooperativa que agremiaba a estos trabajadores será pagada.

Miguel Tonino Bota Fernández, gerente del Hospital universitario Erazmo Meoz, le dijo a Caracol Radio que siempre se ha buscado garantizar y blindar la nómina de los trabajadores y por esto no se había hecho el desembolso hasta no conocer que iba a pasar con esta agremiación que no iba a funcionar más para el 2022.

“Como está agremiación sindical no continuaba en la vigencia 2022, el hospital previendo y salvaguardando los intereses de los agremiados tomó la decisión de concertar con ellos el pago de estas acreencias en la medida de lo posible directamente el hospital y no por intermedio de ellos pudiéndose prever un incumplimiento por parte de esa creación con sus trabajadores. Otra vez nosotros lo que hicimos fue salvaguardar los recursos que están garantizados y están en las cuentas del hospital, ya recibimos por escrito la autorización del agremiación para hacer el pago directo por lo cual se va a proveer estos dineros”, dijo el gerente.

Bota Fernández reiteró que este personal no puede darse por contratación directa debido a que el gobierno nacional progresivamente ha ido disminuyendo las nóminas de planta, y que a pesar de los años de trabajo de muchas de estas personas deben continuar bajo otras modalidades de trabajo.