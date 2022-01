Voceros de la revocatoria creen que fecha para el proceso no se modificará

La solicitud de la registraduría para modificar la fecha de la revocatoria del alcalde de Cúcuta, causó molestia entre los representantes de esta iniciativa, aduciendo la entidad la falta de recursos luego de hacer la devolución del dinero destinados para la logística y contratos para el desarrollo del proceso, por el cambio en el día la cual sería el próximo 30 de enero de este año.

Debido a esto no se ha obtenido respuesta de la designación de los dineros para la nueva fecha y a la imposibilidad de realizarla faltando menos de 12 días.

Según el presidente del comité de revocatoria el abogado Miguel Galindo dijo a Caracol Radio que, “no entendemos porque si ellos mismos en una carta escrita le recomiendan al gobernador que se hiciera el 30 de enero ahora vayan a decir que no están los recursos , si ya se publicó el calendario electoral y no pueden hacer devolución debido a que se realizó una modificación no una suspensión, en contacto con algunos funcionarios de la entidad nos aseguran que ya están esos dinero al igual que las comisiones escrutadora y clávelos, esperamos la decisión del gobernador pero pensamos que la fecha se va a mantener “.

Advierten tranquilidad que el proceso continúa, pese igual a la tutela interpuesta en un juzgado de Cundinamarca con relación a la certificación de la parte contable de los recursos que manejará el comité de revocatoria, “ esas son estrategias que no han servido como no pudieron en los estrados de la ciudad ya que instauraron 10 acciones de tutela todas improcedentes y pensamos que esta no va a hacer la excepción, ya tenemos listos la respuesta a esta debido a que cumplimos los topes no nos excedemos de los 230 millones y se igual forma el mayor importante dio 4 millones de pesos siendo lo máximo 23 , así que estamos tranquilos “, enfatizó el representante.

Lea además:Padres de familia de colegios oficiales de Cúcuta reclaman inversión

Se estará a la espera de la asignación de recursos para que la gobernación fije la nueva fecha para que se realice la revocatoria, esta es la cuarta vez que es modificada la fecha de la realización.