Se confirma renuncia del secretario de Interior, David Múnera

Señalando motivos personales, David Múnera Cavadia confirmó su salida de la Secretaría de Interior y Convivencia Ciudadana, en la que estuvo por más de dos años en el cargo.

El funcionario manifestó palabras de agradecimiento al alcalde William Dau Chamat, por la oportunidad y la confianza brindada durante el tiempo en el que estuvo a cargo de la secretaría.

“Siempre estaré en lo que pueda ayudar a este gobierno en el que he participado y he creído, porque me une una serie de aspectos que son fundamentales para poder construir una mejor ciudad”, indicó Múnera.

Luego de confirmada la renuncia de David Múnera, se conoció por varias fuentes que Paola Pianeta, actual jefa de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa de la Alcaldía quedará encargada de la Secretaría del Interior, mientras el alcalde William Dau evalúa quien será el nuevo secretario de esa dependencia.