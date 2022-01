Hombre antivacuna pidió que se la aplicaran antes de ser ingresado a una UCI

A pocas horas de que un hombre de 50 años fuera internado en una Unidad de Cuidados Intensivos, a causa del COVID-19, les pidió a los doctores que le aplicaran la vacuna contra la enfermedad. Algo que en ese momento ya era inútil. El hombre había rechazado anteriormente la vacuna alegando que eran experimental, esta historia, QUE ocurrió en una clínica de Medellín, terminó en la muerte de esta persona.

Como este caso, ocurren a diario en hospitales del departamento. El director de la Unidad de Cuidados Intensivos del CES, Juan Rodrigo Moreno Restrepo, explicó que no solo por se da por no creer en las vacunas, sino por personas que por pereza no asisten a los centros de vacunación o por “no tener tiempo”.

“La realidad es que nos ha tocado ver mucho desconocimiento y pereza. No hay conciencia de hacer las diligencias necesarias de la vacunación. Hemos tenidos gente de personas que están en contra de la vacunación y hacen parte de movimientos antivacunas”, señaló el doctor.

Justamente el personero de Medellín, William Yeffer Vivas, advirtió que en Medellín, durante la última hora, 23 personas ingresaron a UCI, luego de dar positivos a coronavirus.

“Los servicios de urgencias se encuentran en un porcentaje alto de ocupación, con un 100% y UCI está en el 95%... En las últimas 24 horas cerca de 23 personas ingresaron a UCI por ser positivo para COVID-19” señaló el personero.