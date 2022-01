Familiares de huilense secuestrado en Tibú piden sea liberado. /

Diego Fernando Lozano Valencia ingeniero y contratista huilense de la empresa Ecopetrol, fue secuestrado por disidencias de las FARC en Tibú; Norte de Santander.

Según información obtenida, al parecer hombres de la disidencia de las Farc lo esperaron cuando salía de un pozo petrolero, y contra su voluntad se lo llevaron con rumbo desconocido. El hecho fue confirmado por las autoridades.

La petrolera Ecopetrol no dudó en rechazar la retención del contratista de la empresa Consultec, ocurrida en la noche del pasado jueves 13 de enero, en la vereda M14 de Tibú.

“El trabajador fue retirado de su sitio de trabajo por hombres armados, mientras se encontraba desarrollando labores propias al proceso de abandono del pozo. Luego de interrumpir su labor, fue amenazado y obligado a abordar un vehículo, que posteriormente tomó rumbo desconocido”, dice el comunicado oficial emitido por Ecopetrol.

Desde el Huila Katty Alexandra Trujillo Lopez esposa de Diego Fernando Lozano Valencia plagiado el pasado jueves por al parecer disidentes de las Farc en Tibú; Norte de Santander, en diálogo con Caracol Radio indicó que aunque aún no tiene ninguna noticia sobre su esposo, espera que su liberación se de pronto.

"Yo he manifestado es que se de una liberación pronta y que le respeten la vida, que todo se haga en marco de la negociación bilateral donde intervengan entidades como la Cruz Roja", dijo la mujer.

Katty Alexandra recordó la ultima vez que tuvo comunicacion con su esposo, antes de su secuestro.

"Ese día el me dio la señal por Whatssap que ya podíamos hablar, hablamos muy poco, recuerdo que me dijo "me están llamando" ".

A través de redes sociales Adriana Constanza Trujillo Lopez cuñada del ingeniero que: "es un día muy triste para la familia Lozano y Trujillo por la lamentable situación acontecida a Diego Fernando Lozano Valencia cuñado y esposo de mi hermanita Katty Alexandra Trujillo Lopez, cumpliendo sus labores en el Catatumbo como ingeniero de Petróleos, de la Empresa Ecopetrol. Pedimos la solidaridad para difundir esta noticia y ponernos en oración para su pronta liberación".

Familiares y amigos del ingeniero Lozano Valencia no se despegan de las oraciones, a la vez que le piden al Gobierno y las autoridades mediar, para que la liberación se de en marco del dialogo y pueda garantizarse su regreso sano y salvo.