Grupo Gilinski obtendría dos puestos en la Junta Directiva de Sura

Pese a la solicitud que le hizo el grupo Sura a la Bolsa de Valores de Colombia de no acreditar las acciones obtenidas por el Grupo Gilinski, esto ocurrió y ya es oficial que el grupo económico ya tiene el 25,25% de las acciones de la compañía antioqueña, para Juan Fernando Villegas Restrepo, experto economista, la bolsa hizo caso omiso a la petición y fueron adjudicadas. Aunque aclaró que es una decisión interna de la BVC.

También explicó que pese a la nueva OPA conocida este viernes del Grupo Gilinski por un máximo del 6,25% de las acciones de Sura y que por cada una de ellas pagará 9,88 dólares, no obtendrá el manejo de la compañía, pero sí logrará dos sillas en la Junta Directiva.

“Sura tiene derecho a hacer algunas preguntas como las que está haciendo, entonces la bolsa no le prestó atención, la súper no le prestó atención, entonces Gilinski queda en este momento con el 25% y va por un 30 o 31 %, que lo dejaría en una posición minoritaria porque no tiene el 70%, es decir no tiene el control, pero se va a sentar con dos puestos en la Junta Directiva en la próxima asamblea que se va a citar”, agregó el también inversionista.

El experto además, agregó que a la compañía le quedan dos caminos con la nueva OPA, una es seguir llamando la atención sobre esta nueva puja con sus abogados y la segunda es contestar con una OPA competitiva pagando un 5% más del valor ofrecido por el Grupo económico Gilinski.