Se cumple un mes de ataque al aeropuerto de Cúcuta

Treinta días después del ataque con dos explosivos contra el aeropuerto Camilo Daza en Cúcuta que cobro la vida de los antiexplosivistas de la Policía David Reyes y William Bareño, además de uno de los presuntos responsables de este hecho y por el cual hay 6 personas capturadas, la seguridad sigue siendo vulnerable.

La comunidad advierte que la malla de 2.10 metros sigue siendo fácil de franquear, manifiestan que se logra observar el patrullaje constante de vehículos y personal de la seguridad privada del terminal aéreo.

Una de las habitantes de la zona y quien se encontraba en su habitación ubicada frente a donde sucedieron los hechos recordó a Caracol Radio esos momentos de terror, “yo estaba durmiendo cuando de repente escuche esa fuerte explosión que acabo con todos los vidrios de mi casa, afortunadamente no me cayeron en sobre mi porque estaba puesta la cortina, si no hubiera sufrido en mi rostro o cara o hasta también haber perdido la vida".

Según expresa aún no han hecho presencia ninguna entidad para evaluar los daños y recibir ayuda para reparar su casa ,”el techo está lleno de huecos que se hicieron , no sé si las piedras que arrojo la explosión que cayeron y abrieron los agujeros , ahora con las lluvias eso se mete el agua y nos toca vivir con las cosas levantadas , eso es un martirio , y ningún organismo ,nadie ha venido a decirnos muestre que les pasó , le vamos ayudar con esto o aquello , cada vidrio me costó 65 mil pesos , y yo no es que tenga mucho dinero , pero si necesito que me responsan y me ayuden a reparar esos daños”.

Aún se está a la espera de la presencia de la unidad de gestión de riego o de la secretaria de gobierno de Cúcuta y se apersonen de esta situación, son cerca de 12 quienes esperan que le reembolsen el dinero por los gastos que han tenido para reparar los daños, o que estos se han intervenidos para su mejoramiento.