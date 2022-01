Reportan escasez de sangre en el departamento de Sucre /

El Banco de Sangre Santa María informó este jueves 12 de enero que el departamento de Sucre afronta un déficit de sangre por lo que invitó a la ciudadanía a donar.

María Claudia Campo Escobar , directora del banco de sangre Santamaria, uno de los tres bancos de sangre con que cuenta Sucre, solicita a voluntarios acercarse a sus instalaciones para de esta forma salvar vidas.

Recordó que los meses de diciembre y enero es cuando aumenta la demanda del vital líquido.

Asegura que es muy preocupante el déficit de sangre que , aun cuando es un fenómeno nacional, hay que adquirir consciencia que donando una unidad se pueden salvar hasta tres vidas.

Los tipos de sangre de mayor demanda en estos momentos son O+, A+, B+ y O-, sin embargo, se requiere de todos los tipos.

Campo Escobar recordó los requerimientos para poder ser donante :

Tener entre los 18 y 65 años. - Estar en buen estado de salud. - Pesar más de 50 Kilos y registrar un índice de Masa Corporal (IMC) mayor de 18.6. –

Los hombres pueden donar cada tres meses y las mujeres cada cuatro. - No haber iniciado un cuadro infeccioso o gripal en las últimas dos semanas. - Haber desayunado o almorzado antes de donar.

- Tener una sola pareja sexual en los últimos seis meses. - Si tiene perforaciones, tatuajes o maquillaje permanente puede donar después del año. - No haber sido sometido a cirugías en los últimos 12 meses. - Portar su cédula o documento con fotografía y saber la nomenclatura de su dirección. - No haber padecido de enfermedades de transmisión sexual o sospechar ser portador de alguna. - No consumir sustancias alucinógenas.

- No estar en tratamiento para acné. - No estar en tratamiento para colesterol, triglicéridos ni glicemia.

Quienes quieran donar vida, pueden acercarse a la carrera 23 # 18 – 40, segundo piso o comunicarse al número 322 607 26 31.

“Tú eres la esperanza de vida de tres personas que están esperando tu donación”, María Claudia Campo Escobar, directora Científica Banco de Sangre Santa María S. A. S.

El Banco de Sangre Santa María distribuye las unidades disponibles a las diferentes clínicas y hospitales del departamento de Sucre, por eso necesitan que abran sus corazones y ayuden a donar vida.