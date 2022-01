En Pereira a una mujer le han negado trasplante de riñón durante 10 años

Pese a que la mujer ya tenía el proceso aprobado y se encontraba en lista de espera desde hace algún tiempo, la paciente fue sacada de la lista de espera por parte de la EPS SURA debido a que, según asegura la paciente, le empezaron a poner diagnósticos errados en su historia clínica para negarle el procedimiento.

Patologías como trastorno de ansiedad, depresión, problemas de riñones, entre otros, han sido los diagnósticos que los médicos de dicha EPS han emitido y por los que ahora se le niega el proceso de trasplante de riñón, pues con esa historia clínica la mujer queda calificada como no apta para el procedimiento, así lo relató a Caracol Radio la paciente Consuelo Marín.

"Estoy en EPS SURA desde el 2 de Julio del 2020, para ese entonces yo ya estaba en la lista de espera de trasplante vivo. Entonces ellos se encargaron de sacarme de la lista de espera porque en RTS empezaron a colocar vistos malos e informes diciendo que yo no aguantaba la terapia, me hacen mal los procedimientos y dicen que no soy adherente al tratamiento y que tengo un trastorno de ansiedad no especificado y de percepción, por eso dicen que no puedo ser trasplantada", relató.

Consuelo contó también que tiene otros diagnósticos e informes médicos emitidos por la clínica Valle del Lili en los que evidencia que se encontraba en lista de espera para su trasplante y que estaba calificada como apta para recibir dicho procedimiento, sin embargo, continúan cambiándole el parte médico y negándole el tratamiento.

"Yo mandé solicitudes a la Superintendencia pero SURA contestó que me tenía que remitir el médico tratante y pues él no está de acuerdo, se opone totalmente. Yo tengo otros diagnósticos de otros informes médicos de especialistas. Tengo pruebas de que estuve en lista de espera hasta 2021", manifestó.

Han sido múltiples los recursos legales que Consuelo ha interpuesto ante la EPS, la Superintendencia de Salud y otras entidades pero la respuesta ha sido negativa o no ha tenido respuesta. Por el momento, continúa con una demanda que debe ampliar constantemente para que le realicen la diálisis correctamente.