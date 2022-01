¿La restricción de pruebas de COVID-19 en Colombia es por falta de insumos?

En las últimas semanas el Ministerio de Salud de Colombia ha resuelto tomar determinaciones distintas en la contención de la pandemia del COVID-19.

Una de ellas fue establecer la toma de muestras del virus solo para los pacientes sintomáticos, que por una condición vulnerable como tener comorbilidades, ser adulto mayor o mujer en embarazo, requieren con más urgencia conocer su diagnóstico médico que una persona asintomática, dice el Ministerio.

Otra medida fue cambiar el tiempo de aislamiento de 14 a 7 días. Ante estos anuncios la Veeduría a la Vacunación en Antioquia comunicó que Colombia no es el primer país en tomar dichas medidas, pues ya se ha hecho en otros lugares.

Sin embargo, les asaltan dudas como si estas decisiones estuvieron fundados en análisis científicos o si obedecen a una posible falta de insumos médicos para hacer las pruebas, como lo comenta el vocero Abdiel Herrera.

“Si se está presentando una disminución en los insumos que se requieren para los testeos, nosotros como veeduría entendemos que se debe priorizar a la población sintomática. Lo que no compartimos es que no se analicen medidas económicas para poder conseguir mayor número de insumos y suministros y realizar testeos con mayor cantidad. Lo ideal es que el número de pruebas no se reduzca, sino que se amplíe”, expresó el experto.

La veeduría señala que una medida que es importante para contener la pandemia por el COVID-19, es que se carguen con más celeridad los carnet de vacunación en la página de Mi Vacuna, para poder ser más rigurosos y exigentes con la exigencia este documento en los establecimientos privados.

“Es importante que el proceso de cargar esta información se haga con mayor celeridad, porque entre mayor número de personas puedan generar su certificado, se podrá ser mucho más riguroso en la exigencia del carnet de vacunación”, añadió el vocero.

Sobre este pronunciamiento a las nuevas medidas del Gobierno Nacional, la Veeduría a la Vacunación invitó a las autoridades a proponer un plan de inmunización en horarios nocturnos, puerta a puerta y en las zonas del departamento que son de más difícil acceso.