Todo igual: no hay acuerdo entre Distrito y motociclistas de Cartagena

No se acaba la novela entre el Distrito y los motociclistas de Cartagena, quienes no llegaron a un acuerdo por la modificación del decreto 0010 del 6 de enero de 2022, que estipula las medidas de pico y placa (días pares circulan las motos placas pares y días impares circulan las impares) y los días sin moto que rigen los segundos y últimos viernes del mes.

Según el gremio de motociclistas, la administración distrital no mostró disposición para negociar y optó por la posición dictatorial. “La Alcaldía sigue en su postura, nosotros no queremos más restricciones. Si nosotros no le damos las avenidas ellos no van a ceder, ni a dar un paso. Con esto ustedes se dan cuenta de quien es la voluntad de llevar a un mejor norte”, indicó José Arrieta, director Ejecutivo de la Federación Nacional Unida de Motociclistas (FENUMO).

“Posiblemente habrá plantones, manifestaciones pacíficas por lo que se quiere imponer en la ciudad de Cartagena. El alcalde quiere imponernos unas cosas, más los ocho barrios que existen sin la circulación, prácticamente nos está violando muchos derechos”, sentenció Arrieta.

Motociclistas y Alcaldía de Cartagena buscarán acuerdo en nueva reunión

Agregó que el Distrito poca atención les prestó a los concejales que hicieron presencia en esta mesa de concertación, quienes estuvieron de lado de los motociclistas y dijeron un rotundo no a las peticiones hechas también por los cabildantes.

El próximo jueves 13 de enero, a las 10 de la mañana se verían las caras nuevamente el gremio de motociclistas y las autoridades distritales, en una nueva reunión para tratar de llegar a un acuerdo sobre esta situación.