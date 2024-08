¿Qué enfermedades califican para una pensión en Colombia? Listado de patologías

El Ministerio de Salud y Protección Social indica que, el sistema general de pensiones tiene como propósito garantizarle a la población colombiana un amparo económico durante su vejez o invalidez. El sistema pensional de Colombia, se maneja según la edad de jubilación establecida por la ley, actualmente estos corresponden a 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres.

De acuerdo con Portal Único del Estado Colombiano, las personas pueden acceder a su pensión, luego de haber cotizado las semanas establecidas, por el momento estas corresponde a 1.300 semanas. No obstante, existen algunas excepciones, que permite las personas puedan adelantar su pago de pensión, si presentan algún impedimento para cumplir laboralmente, a esto se conoce como ‘Pensión de Invalidez’, le explicamos a detalle en que consiste.

¿Qué es la Pensión por Invalidez?

El Ministerio de Justicia y del Derecho, explica exactamente que la Pensión por Invalidez, se obtiene cuando la persona presenta una enfermedad o accidente de origen común o profesional, esta es cubierta por el fondo de pensiones donde la persona se encuentra cotizando o en su defecto por Colpensiones. Esto se rige bajo la legislación colombiana, donde el caso es evaluado para verificar si el caso es verídico.

Al otorgarle a una persona la pensión por invalidez, esta recibirá mensualmente un pago de manera vitalicia, lo que quiere decir, hasta su fallecimiento. La Corte Constitucional indica que, esta pensión es un derecho fundamental a la seguridad social. Estos son algunos casos donde la persona puede acceder esta pensión:

Perdida de capacidad laboral mayor o igual al 50%.

Si la persona alcanzó al menos un 75% de las semanas mínimas que se requieren para la pensión de vejez. (Se deberá dejar constancia de haber cotizado 25 semanas en los últimos tres años, no obstante, si la persona es mayor de 20 años, deberá presentar una cotización de 50 semanas).

Enfermedad o accidente sin causa laboral.

Listado de patologías que la Pensión de Invalidez acepta

Según lo que explica el Ministerio de Justicia y del Derecho, el proceso para calificar la pérdida de la capacidad laboral comienza cuando la EPS que atendió a la persona emite un certificado de recuperación o un informe indicando que no es posible recuperarse. Después, la entidad de pensiones del afiliado deberá enviar el caso a las juntas de calificación de invalidez. Estas son algunas de las causales por la que se puede recibir una pensión por enfermedad

Estrés.

Silicosis crónica.

Sordera.

Síndrome del túnel del carpiano.

Cáncer causado por riesgos laborales.

Dolor de espalda crónico y agudo.

Agotamiento visual.

Síndrome de fatiga crónica.

¿Qué hacer si no le aprueban la Pensión de Invalidez?

Una de las alternativas que tiene la persona, y en su momento no se le aceptó la Pensión de Invalidez, podrá acudir a un experto, específicamente a un juez laboral, el cual analizará el caso, y le brindara sus observaciones, para identificar si tiene derecho o no a la pensión solicitada, según el portal del Ministerio de Justicia y del Derecho, este trámite no tiene costo. Además, el Ministerio resalta que “No se podrá cobrar en forma simultánea incapacidad y pensión de invalidez, ni se podrá obtener pensiones por el régimen común (pensión de vejez) y profesional originado en el mismo evento.”