Carros: ¿Qué función tienen los pelos de las llantas y qué pasa si no los tiene?

Los neumáticos, uno de los componentes esenciales y vitales para el funcionamiento seguro y eficiente de cualquier vehículo. A lo largo de los años, sus diseños se han adaptado a los desarrollos tecnológicos, esto con el objetivo de mejorar no solo el rendimiento, sino también para maximizar la seguridad y prolongar su durabilidad, adicionalmente, también se busca garantizar que los neumáticos puedan adaptarse a diferentes superficies y climas.

A la hora de comprar neumáticos, las personas suelen guiarse en la marca y el precio, no obstante, es bastante común analizar y observar otros detalles, uno de ellos son los pequeños filamentos de goma de su superficie, conocidos coloquialmente como “pelos”. Aunque muchas personas pueden preguntarse sobre su función o si afectan del alguna u otra manera el rendimiento del vehículo, estos pelos tienen un papel específico en el proceso de fabricación de las llantas.

¿Por qué las llantas tienen pelos?

Según el servicio oficial de Renault, Talleres Lemans, los ‘pelos’ de las llantas, aparecen en el proceso de producción, ya que, para fabricar un neumático, se introduce el caucho en un molde y se utiliza presión de aire para distribuir el material líquido por todo el molde. Luego, cuando se aplica calor y presión de aire, existe la posibilidad de que se generen bolsas de aire entre el caucho y el molde.

Razón por la que, para asegurar que el caucho cubra completamente el molde, se libera el aire sobrante a través de unos canales de ventilación ubicados en los bordes del neumático. A medida que, el aire sale por los canales, aquí es donde aparecen los ‘pelos’ de las llantas, ya que, se forman diminutos pedazos de caucho, que se solidifican y permanecen adheridos al neumático una vez que se retira del molde.

¿Qué función tienen los pelos de las llantas?

Lemans también explica que, los ‘pelos’ no cumplen ninguna función, simplemente es un detalle que aparece durante el proceso de producción. Sin embargo, han surgido varios mitos, sobre la función de estos a la hora de andar el carro.

Uno de ellos es la creencia de que es necesario retirarlos manualmente antes de usar el neumático, lo cual no es cierto, ya que se desgastan naturalmente con el uso. Por otro lado, hay quienes piensan que nunca deben eliminarse estos pelos, cuando en realidad no hay problema en quitarlos si se desea, aunque no haya ningún beneficio práctico en hacerlo. No pasa nada si las llantas no tiene los ‘pelos’.

Concejos para comprar llantas

Claro está que, a la hora de elegir las llantas adecuadas para el carro, es crucial que estas siempre brinden la seguridad, el rendimiento y la eficiencia a la hora de andar el carro. Para guiarse puede seguir estos consejos, es importante considerar una serie de factores que van más allá del simple precio o apariencia.