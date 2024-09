Atención porque desde el martes y hasta el 4 de septiembre, el Aeromatecaña estará cerrado

Como ya se había anunciado días atrás aquí en Caracol Radio, a partir de las 6:00 p.m. del martes y hasta el miércoles 4 de septiembre, se llevará a cabo el cierre programado en el Aeropuerto Internacional Matecaña, esto para ejecutar los trabajos de reparcheo en la pista, deteriorada por el impacto que generan los aviones cuando aterrizan.

El gerente del Aeromatecaña, Luis Fernando Collazos, manifestó que desde el mes de mayo han ejecutado reparcheos en las vías de carreteo, esto en horarios nocturnos donde no hay operaciones aéreas, con el fin de no afectar a los usuarios durante el día; sin embargo, el proceso de intervención a la pista de aterrizaje es más extenso y por esa razón, se deben suspender las operaciones para garantizar que el proceso de refacción sea exitoso y no se generen inconvenientes.

Este mantenimiento se debe realizar cada cinco años y el último fue en el 2019, donde el Aeromatecaña suspendió sus funciones por tres días.

Las siete aerolíneas que operan en el Aeromataña, fueron informadas días atrás, por lo que no se vendieron tiquetes para estas fechas.