"Retirar a EPM de la ANDI, es una provocación más al empresariado"

Ante el anuncio de EPM de retirarse de la agremiación de empresarios ANDI, Caracol Radio consultó al exsecretario general de la empresa David Suarez, quien indicó que es una acción innecesaria porque no representa ninguna situación negativa ni positiva para la compañía de servicios, además, como ciudadano pidió que se entregue mayor información sobre cuáles fueron los análisis que se hicieron para tomar la decisión.

El exsecretario extendió su crítica y aseguró que es un “raund” más en la disputa del alcalde de Medellín contra el empresariado antioqueño. Además recalcó que esta decisión podría estar relacionado con lo reputacional por lo que significa EPM en el mundo empresarial.

Lea también:

“Es innecesario, no trae ninguna ventaja ni ningún beneficio, no es que EPM por eso vaya a ahorrar plata, no debe ser muy significativo la cuota que debe pagar EPM por la membresía que debe pagar por estar en la ANDI, es más una provocación adicional, así lo diría yo a la que ya se han dado en los meses anteriores”, aseguró el también abogado y profesor de derechos de EAFIT.

Finalmente indicó que esta situación puede generar un malestar e incomodidad en el empresariado de los diferentes gremios.