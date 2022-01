“Fue un procedimiento terrible”: víctima de quirófano ilegal de Ibagué

Carolina, una de las mujeres que se atrevió a denunciar a Juan Pablo Montoya Yepes, el supuesto falso cirujano que operaba en un centro de estética ubicado en el barrio Cádiz de Ibagué, aseguró que el procedimiento realizado ha sido un completo drama para su vida.

En diálogo con Caracol Radio, Carolina explicó como conoció al supuesto cirujano y de qué manera accedió a practicarse este procedimiento que le ha generado un gran daño a su cuerpo.

“Me dijeron, acá vienen y salen con unos cuerpos muy chéveres, vienen personas de bancos, de la Alcaldía entre otras entidades, entonces eso me dio confianza, consigné un millón quinientos mil pesos para separar la promoción, cuando vi que las cosas no me cuadraban quise desistir, pero me convencieron y me lo realicé, en total fueron tres millones cien mil pesos solo el procedimiento”, dijo la afectada.

La mujer decidió contar el drama que vivió durante el procedimiento quirúrgico en el que debido a que fue anestesia local, vio y escuchó todo lo que se le realizó por parte del supuesto médico y una enfermera que acompañó en el proceso realizado en un quirófano improvisado. En el sitio le practicaron una liposucción, sin tener la habilitación respectiva.

“Fue un procedimiento terrible, me aguantaba el dolor, pero nunca me durmieron. Yo alcanzaba a ver unos tarros en el que depositaban toda la grasa, pregunté qué hacían con eso, me dijeron que lo arrojaban a las alcantarillas.

Luego de unas semanas comenzó a observar fibrosis en el abdomen, tejido generado por problemas con la cicatrización, por lo que tuvo que asistir ahora sí, a una esteticista profesional para que le corrigiera los errores que cometió este supuesto médico en su cuerpo.

“Yo lo llamé para decirle que me sentía mal, me sentía terrible, sentía unas bolas en el estómago, él decía que no se encontraba en la ciudad, me enviaba a que me revisaran, un día me vio, dijo que eran los masajes, al final decidí no volver, hasta este momento es que mi familia y mis seres queridos se enteran del procedimiento que me realicé”, dijo.

Además, manifestó que hasta ahora se entera que el supuesto cirujano es un aparente mecánico procedente de Cali, ahora asegura que su vida estuvo en juego.

“Si me hubiera dado un paro cardiaco ahí yo quedaba, él me decía que yo era muy berraca porque otros pacientes gritaban y se escucha en toda la clínica, dijo usted se aguantó el dolor, yo creía que era un médico, pero hasta ahora me entero según dicen que no es profesional sino un mecánico, cuantas personas más pasaron por lo mismo”, dijo la afectada.

Desde el 7 de agosto que se le adelantó el procedimiento invasivo, el señor Juan Pablo Montoya Yepes no le ha dado la cara, solo hasta que se conoció el escándalo, se comunicó a través de un allegado para decirle que no denunciara ante la Fiscalía.

La mujer esta semana radicó la respectiva denuncia ante la Fiscalía, ahora espera que avance el proceso de investigación, lo que ahora no la deja tranquila es que existan represarías en su contra por haber revelado este escándalo en Ibagué.