Festival de Música hará reconocimiento a Gabriel García Márquez

Durante el Cartagena XVI Festival de Música se hará un reconocimiento muy especial al papel que esta ciudad desempeñó en la vida y obra del escritor y nobel colombiano.

El Claustro de la Merced, actual sede de la Universidad de Cartagena, abrirá sus puertas para recibir a los periodistas invitados a la edición que en enero de 2022 pondrá al Caribe colombiano como epicentro de la música de cámara en el mundo. Este será el lugar que recibirá a los periodistas invitados a vivir “El color del sonido” como ha sido denominada esta edición del festival.

Las cenizas del autor de “Cien años de soledad” reposan en este lugar, en un busto en bronce donado por la artista británica Katie Murray, sobre una estructura metálica acompañado de dos canales con jardines de flores amarillas, que representan las mariposas compañeras de Mauricio Babilonia.

La relación del escritor colombiano con Cartagena es muy profunda, pues le despertó odios y amores en diferentes etapas de su vida; pero ante todo fue inspiración para recrear pasajes literarios de novelas como "El amor en los tiempos del cólera" y "Del amor y otros demonios", donde reflejó espacios de la ciudad, sus lugares emblemáticos y su estructura social.

En una conversación con el periodista Juan Gossaín, Gabo expresó su deseo de permanecer en Cartagena después de su muerte. "La gente sabe que a mí me gusta Cartagena y me gustaría que me entierren en Cartagena", dijo entonces García Márquez a su amigo.

Gabo era un amante de la música clásica, lo cual se puede constatar en su autobiografía “Vivir para contarla” del 2002, donde anotaba:

“Hoy he escuchado tanta música como he podido conseguir, sobre todo la romántica de cámara que tengo como la cumbre de las artes. En México, mientras escribía Cien años de soledad, entre 1965 y 1966, sólo tuve dos discos que se gastaron de tanto ser oídos: los Preludios de Debussy y Qué noche la de aquel día, de los Beatles. Más tarde, cuando por fin tuve en Barcelona casi tantos como siempre quise, pareció demasiado convencional la clasificación alfabética, y adopté para mi comodidad privada el orden de los instrumentos: el chelo, que es mi favorito, de Vivaldi a Brahms; el violín, desde Corelli hasta Schoenberg; el clave y el piano, de Bach a Bartók. Hasta descubrir el milagro de que todo lo que suena es música”.

El Cartagena XVI Festival de Música se desarrollará del 4 al 10 de enero del 2022 bajo el tema de “El Color del Sonido”.