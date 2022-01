“Es una estupidez”: Duque sobre movimientos antivacunas del país

Desde Cartagena, el presidente Iván Duque ante la situación actual del aumento de contagios de la COVID-19 por la variante ómicron, mandó un fuerte mensaje a los movimientos antivacunas, a quienes tildó de estúpidos por no aplicarse la vacuna contra esta patología.

“Es una imbecilidad, una estupidez, poner en riesgo la vida de las personas y la vida de los demás al no vacunarse, cuando es masivo, cuando es gratuito, cuando es seguro. Y cuando es equitativo, no existe ningún argumento racional para no vacunarse”, indicó el mandatario.

Duque se refirió a todos los grupos denominados “antivacunas”, según él, son quienes han sido testigos de la pandemia, al convertirse en víctimas y/o focos de transmisión del virus para toda la población que los rodea.

Por último, el Jefe de Estado felicitó a todos aquéllos colombianos que han mostrado una disciplina y han atendido al llamado del Gobierno Nacional a la vacunación, que tiene al país en un 75% de la población con al menos una dosis y el 56% con esquema completo. “Colombia ha mostrado una gran disciplina porque hay que reconocerlo así, este ha sido un país que no se ha dejado llevar a la estupidez de los movimientos antivacunas”, puntualizó.