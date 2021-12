Damnificados en Pereira denuncian no haber recibido subsidio de vivienda

Pese a que desde la administración municipal se habían comprometido con entregar cada mes un subsidio de arrendamiento por 280.000 pesos a las 70 familias que tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas por el riesgo inminente de que se registraran más deslizamientos de tierra en esa zona de la comuna Villasantana, los afectados denunciaron en los micrófonos de Caracol Radio que solo les entregaron el valor del primer mes.

Esmid Úsuga, uno de los damnificados, aseguró que muchos de los que eran sus vecinos están planeando regresar a las viviendas de invasión que están en la ladera de la montaña porque no tienen cómo pagar el arrendamiento.

"Escribo y no me contestan, llamo y no me contestan. Entonces voy a intentar arreglar mi casita para venirme otra vez a vivir porque yo no tengo plata para pagar arriendo aunque estamos en una zona de riesgo muy grande; yo, por ejemplo, quedo en toda la esquina del barranco pero me a tocar volver", manifestó.

Además, resaltó que más que una solución de arrendamiento por tres meses, lo que ellos necesitan es una solución habitacional porque la mayoría de ellos son de muy bajos recursos y no tienen a dónde ir con sus familias.

"Nosotros no necesitamos solución de arriendo, necesitamos solución de vivienda. De nada nos sirve un arriendo de tres meses, necesitamos es dónde vivir y ver qué podemos hacer con nuestras familias", agregó.

Así las cosas, esperan que las autoridades locales y departamentales les cumplan la promesa de incluirlos en planes de vivienda para ser reubicados y no estar con la zozobra de que otro derrumbe pueda acabar con sus vidas o las de sus seres queridos.