Como consecuencia de la pólvora se perdió "Kaina", mascota de 15 años

Este lamentable hecho ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre. Santiago Giraldo estaba compartiendo con su familia la navidad y su perrita Kaina, quien tiene 15 años y de esos 11 ha estado con esta familia, salió a acompañarlos como era de costumbre cuando de repente un artefacto explosivo cayó muy cerca de ella y con mucho temor salió corriendo, buscando, tal vez, un lugar donde esconderse.

"En algún momento la perrita salió hasta la entrada y justo en ese momento unos vecinos empezaron a quemar pólvora y alguno de esos artefactos detonó muy cerca de ella, más o menos a unos 15 a 20 centímetros... y en ese momento se asustó y salió corriendo por la calle principal”, dijo.

Pero de nada valió correr, Kaina no se dejó coger y hasta la fecha no aparece: "Estaba con un tío y salimos detrás de ella, pero Kaina iba mucho más rápido y no la pudimos alcanzar; le preguntamos a la gente qué por dónde había cogido, y después le perdimos el rastro".

Kaina es una criolla grande y de color amarillo, es muy noble y juiciosa y tiene un collar rojo donde están los datos de los dueños que la siguen esperando en casa.

Si usted la ha visto se puede comunicar a los números 3105791237, 3024275267 o 3016472357. Se ofrece recompensa.