“Banco del saber es una medida improvisada y no soluciona lo del ICETEX”: Thierry Ways

Recientemente, se conoció una propuesta por parte del Gobierno, más específicamente del Ministerio de Educación, en donde plantearon convertir al ICETEX en una “banca de primer piso” que priorice la dignidad y la salud mental de los jóvenes estudiantes y profesionales endeudados.

Sobre esto, el director de esta cartera, Daniel Rojas Medellín, comentó: “No queremos más jóvenes endeudados hasta el cuello al punto de pasar por encima de su dignidad a costa de su propia salud mental. La deuda no es la salida”.

Por tal motivo, en 6AM de Caracol Radio estuvo el reconocido columnista y opinador, Thierry Ways, quien comentó un poco sobre por qué considera que es mala la propuesta de convertir al ICETEX en un banco del saber.

En un principio, explicó lo siguiente: “El nombre no me gusta, me parece que es uno de estos nombres rimbombantes a los que nos tiene acostumbrados este Gobierno, que le gusta mucho la retórica y poco la ejecución, pero esto no es lo importante, lo que realmente me preocupa acerca de esto es que me parece una medida bastante improvisada, como para salirle al paso al tremendo problema que están teniendo con la financiación de los compromisos que tienen con el ICETEX”.

“De esta entidad son alrededor de 200 mil familias a as que se les están atrasando los desembolsos y también los compromisos futuros, de estudiantes que posiblemente no podrán acceder a esos créditos. Me parece una medida improvisada porque la manera como la anuncia el ministro es bastante extraña, él dice que el problema no es la deuda, pero acto seguido propone crear un banco, que al fin al cabo es una entidad que presta dinero, entonces no se entiende muy bien cuál es la estrategia ahí”, señaló Ways.

¿Cómo se plantea financiar esta propuesta?

Sobre este tema, el columnista señaló: “Este es mi segundo punto, si aquí lo que quiere es crear un banco que tenga un interés particular en la educación, pues eso está bien, pero cómo vamos a hacer para que las empresas y no solamente las compañías, sino personas particulares, lleven sus ahorros a este banco, pues esto se hace atrayendo inversión y la inversión se atrae ofreciendo unas rentabilidades superiores a las que ofrecen otras entidades en el mercado”.

Por esta razón es que de entrada, Ways plantea que esto es un reto, el cómo este banco podrá ser competitivo frente a las nuevas ofertas financieras que hay en el país, que son mucho más sofisticadas y que no es el Gobierno haciendo cosas que no conoce y entrando en el sector privado.