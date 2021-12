Sugieren al DATT que puente Jiménez sea de un solo sentido

Residentes del Pie de La Popa, ante el caos vehicular que vive hoy por hoy la ciudad de Cartagena por la falta de vías, le realizaron una solicitud al DATT de estudiar la posibilidad de que la movilidad en el Puente Jiménez tenga un solo sentido.

“La idea es muy sencilla, es que estudien la posibilidad de que coloquen los puentes en un solo sentido. Ya hemos escuchado que últimamente el puente Las Palmas quedará en sentido Manga - Pie del Cerro. La idea de nosotros es que también el puente Las Palmas tenga un solo sentido, quedé en sentido contrario para un par vial en este caso del Pie de La Popa - Manga”, indicó Cecil Botero, líder del barrio.

Botero señaló que la oficina de tránsito y transporte de Cartagena tendría que estudiar esta posibilidad para que los turnos semafóricos que están en todo el sector de disminuyan para que la movilidad sea más fluida.

“Creemos simple y llanamente el conductor tenga que desplazarse unas cuantas cuadras, porque no son muchas de un puente a otro, no va a ser gran mella en los tiempos de desplazamiento, pero sí va a redundar en la calidad y en los tiempos cortos de desplazamiento, que en este momento no se ven porque definitivamente las calles en mención”, sentenció el líder.