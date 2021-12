Alcaldía de Cartagena entregó premios “Jorge Piedrahíta Aduén”

Con la firme convicción de dejar un legado de transparencia en la ciudad, el alcalde William Dau Chamat lideró la entrega de los Premios Jorge Piedrahíta Aduén, en el marco de la convocatoria pública liderada por la Escuela de Gobierno y Liderazgo en convenio con la Universidad de Los Andes, que invitó a investigadores de todo el país a estudiar el impacto de la corrupción en el desarrollo de Cartagena.

Los 12 investigadores ganadores recibieron un cheque simbólico con el monto del incentivo económico que les corresponde según el lugar que ocuparon dentro de una de las cuatro líneas: el primer lugar $10.000.000, el segundo lugar $8.000.000 y el tercer lugar $4.500.000. Como se informó en la convocatoria, es importante destacar que, el 100% de los recursos recibidos debe destinarse a la ejecución de la propuesta aprobada por el jurado.

En su intervención el alcalde William Dau Chamat se mostró gratamente emocionado por los frutos de este proyecto. "Es más fácil comenzar desde lo pequeño hacia lo más grande; la gente comienza a ver la corrupción como algo normal, como si fuese indispensable para sobrevivir. Ese círculo vicioso se rompe con la sociedad civil y ciudadanos ejemplares que demuestren que no hay que rendirse. Todo lo que ustedes están haciendo deja en alto a la ciudad de Cartagena en la que su sociedad civil está comprometida en la lucha contra la corrupción", precisó el mandatario de los cartageneros.

Por su parte, el director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo exaltó el trabajo que viene desarrollando la Administración Distrital en temas de transparencia y el incentivo de la defensa de lo público, “lo que no se menciona, no se combate. No bajen la guardia, ayúdennos desde la academia y el trabajo social. Cuando unos pueblos tienen una convicción, esa convicción hará posible los cambios que todos queremos”.

Esta convocatoria incluía el acompañamiento formativo durante los ciclos propedéuticos con el fin de orientar a los participantes en la forma adecuada de presentar los entregables exigidos dentro del proceso. Los seleccionados, en su mayoría, nacieron en la ciudad de Cartagena, sin embargo, hay oriundos de los departamentos de Putumayo, Cesar y Córdoba. También un investigador extranjero (España) que reside en la ciudad.

En la ceremonia de premiación estuvieron presentes el director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, Fidel García Misas; el secretario general, Luis Enrique Roa; la asesora de despacho para asuntos de Transparencia, Irina Saer; el representante de la Universidad de Los Andes, Felipe De Vivero; jóvenes Vales de Piedrahíta y los investigadores ganadores de la convocatoria.

Investigadores ganadores

• En la línea de investigación uno denominada “Ciudad y Desarrollo Sostenible” los ganadores son: James Pérez, Nathalia Cásseres y María Caraballo, en ese orden.

• En la línea de investigación dos denominada “Ciudad y Patrimonio Cultural” los ganadores son: Pedro Vásquez, Andrés Álvarez, Manuel Zúñiga y Daniela Barraza.

• En la línea de investigación tres denominada “Inversión de Recursos Públicos y Contratación Estatal” los ganadores son: Jimella Morelos, Jhonny Pinto y Julio Peñata.

• En la línea de investigación cuatro denominada “Ciudad y Participación Ciudadana” los ganadores son: Daniel Bertel y Daniel Flórez.