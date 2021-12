Transcaribe analizará frecuencia de la ruta X104 ante quejas de usuarios

Observaciones con respecto a la frecuencia de los buses y los tiempos de despacho, la ubicación de paraderos y de puntos de recarga externos, fueron atendidas por Transcaribe en el barrio Nuevo Paraíso de Cartagena, a donde llegó el equipo del sistema para continuar escuchando a sus usuarios.

A bordo de la Ruta X104, el equipo de Transcaribe recorrió junto a los líderes comunitarios algunos de los barrios beneficiados por este trayecto, partiendo desde la terminal de transportes, para recibir de primera mano sus peticiones y observaciones sobre el servicio, e identificando en campo oportunidades de mejora.

“Es importante para Transcaribe conocer de primera mano todas las observaciones y necesidades que nuestros usuarios tienen. De esa manera podemos hacer más puntual nuestra labor, muchísimo más coordinada con las demás entidades, y podemos contribuir a mejorar la calidad de vida de los cartageneros”, aseveró María Claudia Jiménez, directora de operaciones del SITM, quien lideró el recorrido.

Entre los compromisos adquiridos por el sistema durante la actividad está el análisis y estudio, junto al DATT y Espacio Público, de la posible reubicación de un paradero en el barrio Nuevo Paraíso, en el que la comunidad manifestó que existe una gran distancia del siguiente punto de parada. Además, se analizarán las frecuencias y la regulación de esa ruta desde el Centro de Control de Operaciones para la toma de decisiones, y el sistema seguirá insistiendo al concesionario de recaudo Colcard para revisar y aumentar los puntos de recarga en cercanía a los paraderos.

“Habíamos pedido a Transcaribe que nos escucharan para mejorar el servicio de la ruta X104, pero no pensé que fuera a tener eco. Esto ayuda a mejorar la movilidad y el servicio. Pedimos que no solo mejoren los tiempos y los intervalos, sino que también estudien poner una alimentadora que nos lleve al Portal. Uno se siente seguro dentro de Transcaribe, yo no he vuelto a coger otro transporte, me voy y me vengo en mi Transcaribe porque me siento segura”, señaló Yamile Cabrera, de la JAC de Nuevo Paraíso sector Alameda.

“Es muy satisfactorio que la entidad se haya tomado ese tiempo de acompañarnos y escuchar nuestras sugerencias para mejorar el servicio. Le estamos pidiendo que mejoren las frecuencias de los buses para evitar aglomeraciones. Transcaribe es un servicio óptimo que no solo nuestro barrio sino la ciudad necesita”, apuntó, a su vez, Pablo Flórez, habitante de Nuevo Paraíso.

“Nuevamente ratificamos que el usuario es el centro de nuestra operación, de nuestra gestión, escuchando a nuestros usuarios en sus propios barrios, atendiendo sus observaciones e identificando oportunidades de mejora. Esperamos continuar este ejercicio con todos los barrios en los que hoy circula el sistema de todos los cartageneros”, concluyó la gerente general de Transcaribe, María Claudia Peñas Arana.