Medellín sin medidas restrictivas para fin de año

Este año el contexto de la pandemia por el COVID-19 es distinto, hay menos casos que a la misma fecha del 2020, la vacunación marcha en Medellín y se acerca al 90 por ciento de la población vacunada con una dosis. Esta es la razón por la cual la Alcaldía de Medellín resolvió no tomar alguna medida de restricción a la movilidad.

Al alcalde Daniel Quintero lo único que le sigue inquietando es la cifra de quemados con pólvora.

“Los toques de queda no son la única alternativa para poder hacer que los padres sean responsables de sus hijos, aquí los padres deben ser por naturaleza los responsables. Si los niños están quemando pólvora no son solo culpas del padre, es de todo el barrio. A la Policía le he pedido que sea muy estricta con el tema, donde encuentre un niño quemando pólvora, que vaya y busque al papá que es el que debe responder”, planteó el mandatario.

Lea también:

A medidas de ciudades como Bucaramanga o municipios de Antioquia como El Santuario, que decretaron toque de queda para menores de edad debido al incremento de caso de niños y adolescentes quemados, Medellín optó por no tomar ninguna medida, según el alcalde.

Más que medidas, la Alcaldía de Medellín compartió recomendaciones y estrategias pedagógicas para prevenir el uso de la pólvora y la ingesta responsable de bebidas embriagantes.