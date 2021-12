Habló el indígena acusado de abuso que aspira al Senado por el CD

La candidatura de José Antonio Vitonás Yatacué al Senado de la República por el Centro Democrático desató una polémica en Cauca, pues las autoridades indígenas lo han denominado prófugo de su justicia especial por un presunto caso de abuso sexual y secuestro.

El hombre, confirmó que aspirará a una curul con el número 36, lo que generó diferentes reacciones y la circulación de un comunicado de diciembre de 2019, firmado por la autoridad ancestral de Toribío.

Según dicho documento, en abril de 2015 el ciudadano fue enviado a la cárcel de Caloto, de donde salió porque manifestó graves problemas de salud que incluso lo obligaron a usar silla de ruedas.

Durante un ritual de armonización, el hombre se levantó y logró escapar, de acuerdo a la información.

Las autoridades indígenas aseguraron que, en la Fiscalía General de la Nación, Vitonás Yatacué tiene una investigación por mencionados hechos.





Responde el candidato

El hoy aspirante al Senado de la República se pronunció, desmintió las informaciones y aseguró que desde hace varios años viene sufriendo una persecución por las graves denuncias que ha realizado contra reconocidos líderes del movimiento indígena.

“Es un documento sin fondo, una mentira de todas las autoridades indígenas, se pusieron de acuerdo para hacer esa persecución (…) El documento salió cuando denuncié la participación de algunos dirigentes indígenas con las extintas Farc”, aseveró.

Vitonás Yatacué aseguró que se siente orgulloso de representar a las comunidades indígenas que no son violentas, que no tiran piedras y que no dañan los bienes ajenos.