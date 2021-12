Asociación de policías denuncian deficiencias durante el ataque

A la falta de implementos para trabajar por parte de los antiexplosivos de la policía denunciada por familiares de los asesinados en el ataque en el aeropuerto en el Camilo Daza, representantes de la asociación que los reúne, denuncia que hubo falla en los protocolos para atender la situación y lamentablemente cobró la vida de los uniformados.

Para Lizbeth Díaz, presidente de la asociación damas verde oliva y familiares de los miembros de la fuerza pública hubo fallas en los protocolos para la verificación de los explosivos el pasado martes en el aeropuerto de Cúcuta, “porqué los policías no tenían un canino que son ellos los que determinan si se encuentran los explosivos, los únicos que estaban en el lugar eran los del ejército, porque no se utilizó el robot, entre otros implementos “.

De igual modo expresan que “son constantes los llamado de atención de manera escrita y verbal por parte de los miembros de la policía.” No sólo es en la unidad antiexplosivos sino en muchas otras dependencias donde se les da un trato no digno a la labor que ellos tienen, no es justo que por el sacrificio que tiene que hacer por salvaguardar la seguridad del país.”.

Por su parte el director nacional de la DIJIN, el general Fernando Murillo,” los dos intendentes asesinados por el terrorismo en Cúcuta estaban realizando una verificación, en otras palabras, revisando en el terreno la existencia de un posible segundo explosivo, y lo hacen acompañados de guía canino. El robot y los demás elementos para desactivación estaban siendo alistados por un tercer técnico antiexplosivos, pero antes de ser usados y justo cuando sus compañeros revisaban el terreno, un terrorista presuntamente con visual del sitio desde una parte externa al aeropuerto Camilo Daza, activó la carga apenas vio que los policías estaban cerca del artefacto”.

Además, denuncian que la patrullera esposa del también patrullero Samir Velillas asesinado en el municipio de cacota el pasado lunes, no se le ha dado el permiso ni los medios para poder darle el último adiós.