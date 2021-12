"Tengo miedo de volver a casa": Mujer desplazada en Siete de Abril

Más de 50 familias, en su mayoría venezolanas, tuvieron que salir de una de las zonas del barrio Siete de Abril, en Barranquilla, por el enfrentamiento entre dos bandas que ya ha dejado a una persona muerta.

Carmen Padilla, es una mujer de 23 años, con tres niños y estando en embarazo, es una de las caras de esta tragedia que inició con el enfrentamiento entre las bandas delincuenciales a inicios de este mes.

"Estamos por aquí arriba porque no quiero volver al sitio donde pasó lo que sucedió antes de venir acá", dijo a Caracol Radio.

La mujer, relató que, al interior de su vivienda, ingresaron miembros de una de las bandas creyendo que tenía algo que ver con la banda contraria y le hurtaron sus pertenencias.

"Al lado de mi casa vivía un muchacho que asesinó a otro y la quisiera agarrar conmigo. Decían que nosotros teníamos comunicación con esas personas, pero no es así. Se me metieron y se llevaron todo, y no tengo nada".

Fabio Flórez, quien es líder del sector, cuenta que estos enfrentamientos iniciaron a inicios de este mes, pero el asesinato de un joven identificado como Sebastián Enrique Padilla Anaya el domingo pasado desató el desplazamiento de las familias y que recibieron a estas personas en la Casa Comunal Cultural.

La Policía, la Personería y la Secretaría de Gobierno estuvieron en el lugar quienes anunciaron una ruta de atención para realizar un acompañamiento real y efectivo a esta comunidad.