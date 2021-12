Lunes 13 de diciembre, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy inician comparendos por infracción a nuevo pico y placa de Armenia

Recordemos que con base a un estudio de movilidad que estableció la Universidad del Quindío, empezó a regir el nuevo pico y placa de manera pedagógica en el que se elimina la medida en toda la ciudad y solo aplica en zonas especiales como el centro de la ciudad y las calles 2 y 26 y carreras 11 y 23.

El secretario de tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño, fue claro que la medida a partir de hoy 13 de diciembre iniciará los comparendos que superan los 15 salarios mínimos legales vigentes, es decir, cerca de 470 mil pesos.

El vocero de la asociación de moteros unidos del Quindío, Jorge Celemín, señaló que la medida es importante porque siempre han considerado que en toda la ciudad no tenía ningún sentido. Ante el nuevo pico y placa resaltó que no se asumieron los compromisos puesto que la carrera 23 también fue incluida cuando fue una solicitud de que no se tuviera en cuenta.

También llamó la atención de la ciudadanía para que respeten las vías y no exista mal parqueo es una de las principales dificultades de movilidad.

En un 29% ha aumentado la cifra de quemados con pólvora en el Quindío

Y es que ya son 7 los quemados en el departamento donde 6 de ellos se han registrado en la capital quindiana. La secretaria de salud, Yenny Trujillo, se mostró preocupada por el aumento de casos respecto al año anterior pues supera el número de lesionados.

Llamó la atención de padres de familia puesto que son 3 los menores de edad que han resultado afectados por lo que fue clara que pueden perder la patria potestad, así que invitó a los mismos a invertir en regalos para los niños de escasos recursos del departamento.

Otro de los municipios afectados es Montenegro con un caso en el que un niño de 8 años resultó afectado.

A propósito, las autoridades en el Quindío realizaron la incautación de 300 unidades de papeletas a un sujeto de 35 años de edad en el municipio de Pijao

Hay polémica por un vídeo del fundador del parque Panaca en el Quindío, en el que arremete contra el precandidato presidencial Gustavo Petro

Precisamente en redes sociales circula un vídeo que es tendencia en Twitter en el que el propietario del parque Panaca, Jorge Ballen, se refiere en medio de un discurso en el show Travesía, a la política del país. En el mismo señaló que “Somos tan brutos todos que ya hay 8 millones de personas votando por Petro, 8 millones de animales votando por Petro”. Continúa su discurso cuestionando el sistema comunista el que considera nunca ha sido exitoso porque abusa de la ignorancia de los más pobres.

Hasta el momento el fundador ni el parque como tal se han pronunciado sobre el hecho que despierta todo tipo de comentarios a favor y en contra en medio de la actual coyuntura.

Durante el fin de semana fue hallado sin vida un hombre que aún está sin identificar en la vía Barragán-Río Verde, autoridades avanzan en las investigaciones

El 90% de los cafeteros del Quindío ya cuentan con al menos una dosis contra COVID-19

El director del comité de cafeteros del departamento, José Martín Vásquez, se mostró optimista ante el proceso de vacunación donde han establecido brigadas en diferentes municipios del departamento que ha permitido ampliar la cobertura. Señaló que muchos de los más de 5 mil cafeteros con los que cuenta el departamento ya cuentan con el esquema completo de vacunación. Fue claro que el proceso es clave para fortalecer la actividad caficultora en medio del riesgo al contagio por COVID.

Vacunas de Pfizer llegaron al Quindío con el fin de completar los esquemas de inmunización

La situación de escasez de la dosis de Pfizer ha sido compleja puesto que en las últimas tres semanas ha dificultado el avance para cual estaba destinada que es para niños entre 12 y 17 años y mujeres en estado de gestación.

El gobernador del departamento, Roberto Jairo Jaramillo, sostuvo que los biológicos serán distribuidos en los 12 municipios para fortalecer la cobertura en cuanto a los esquemas completos de vacunación. Fue claro que el departamento fue el primero en el país en llegar a inmunidad de rebaño con el 70% de la población vacunada y eso ha permitido apuntar a la reactivación económica biosegura.

Durante el fin de semana se registraron 115 nuevos casos de COVID-19 en el Quindío, llegando a un total de 59.815. En cuanto a fallecidos se presentaron 2 fallecidos y la cifra llegó a 1.834. En casa 53.803 casos, en UCI 1.775 y hospitalizados 4.237. El total de recuperados es de 57.261

En cuanto a la ocupación hospitalaria en el departamento se encuentra establecido el 83% en la unidad de cuidados intermedios y 55% en la Unidad de Cuidados Intensivos. En el Hospital San Juan de Dios que es la primera ruta de atención para pacientes COVID el porcentaje de ocupación en unidad de cuidados intermedios es de 89% y de UCI 62%.

Frente a la vacunación en la fase 2 etapa 5 contra la COVID ya son 748.999 las dosis aplicadas en el departamento, en segundas dosis 271.524, terceras dosis 36.697 y únicas dosis 53.863.

Autoridades de Salud en Armenia señalaron que realizarán seguimiento al proceso de la Superintendencia de Salud para mantener por seis meses más la vigilancia especial sobre la EPS Asmet Salud. Precisamente la SuperSalud le ordenó poner en marcha acciones y estrategias para superar las debilidades en la prestación de los servicios a los cerca de dos millones de afiliados con los que cuenta en 12 departamentos del país.

Fontur aprobó estudios de factibilidad para construir teleférico en el proyecto de Ecoparque, en la que era casa del exnarcotraficante Carlos Ledher en el Quindío

El gobernador del departamento, Roberto Jairo Jaramillo, informó sobre el avance del proyecto de desarrollo turístico en la Posada Alemana, indicó que están superando unas dificultades en materia ambiental para construir el parque de recreación familiar, apuntándole al avistamiento de aves y turismo sostenible.

Además, resaltó que hay inversionistas franceses interesados en realizar una estación de un teleférico que se tiene proyectado para conectar con el turístico municipio de Salento.

Gremios en el Quindío señalan que el salario mínimo para el año 2022 debe ser equilibrado sin afectar al sector empresarial

Ante la temporada de lluvias, en un 40% ha sido afectada la productividad de cultivos de plátano, banano y café en el Quindío

En efecto las constantes lluvias dificultan la producción de cultivos lo que impacta directamente con la economía de los hogares campesinos del departamento.

El secretario de agricultura, Julio César Cortés, indicó que ante la situación es fundamental aprovechar el seguro cosecha para disminuir las pérdidas económicas. Destacó que es fundamental la cultura del seguro como costo de producción ya que una vez se genera la contingencia la aseguradora realiza la visita técnica donde posteriormente habrá reposición del costo de producción.

En enero iniciarán intervención en vías terciarias del Quindío afectadas por la temporada de lluvias

El gobernador del departamento, Roberto Jairo Jaramillo, reconoció las dificultades en movilidad producto de las intensas lluvias que afectan principalmente a los municipios cordilleranos.

Señaló que con diferentes proyectos esperan iniciando el próximo año realizar las intervenciones que brinden las soluciones oportunas. Destacó que, a pesar de trabajar articuladamente con el Ejército, Comité de Cafeteros y con cada uno de los alcaldes no dan abasto ante las constantes emergencias.

Reguladores y agentes de tránsito en Armenia han sido amenazados cuando intervienen en espacio público

Así lo dio a conocer el alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos, quien destacó que en intervenciones que establecen en recuperación del espacio público por el mal parqueo que afecta la movilidad, ciudadanos responden de manera violenta e incluso amenazan con arma blanca para persuadir a la autoridad del accionar respectivo.

Más de 15.000 personas han llegado al Quindío a diferentes eventos en lo que va corrido del año 2021

Precisamente este fin de semana y hasta mañana 14 de diciembre se desarrolla en el centro de convenciones de la ciudad el Congreso del Sistema Nacional de Planeación con la participación de 1.200 consejeros territoriales de planeación provenientes de todo el país.

Transportador de carga alimenta a animales en abandono en la vía La Línea. Se trata de Daniel Pinilla de 24 años de edad quien es conductor de carga hace cuatro años y una vez estaba descansando en el sector de unos caseríos ubicados 300 metros antes del alto de la Línea en el sentido Cajamarca- Calarcá y llegaron dos perritos a buscar comida, así que de lo que tenía les brindó.

Con la presencia de la vicepresidenta de la república, Martha Lucía Ramírez, será la apertura de la casa de la mujer empoderada en el Quindío

La reconocida periodista, escritora y columnista quindiana Samaria Márquez de Jaramillo, fue la merecedora al premio nacional de novela 2021 del Ministerio de Cultura. La periodista resultó como la ganadora del premio de Literatura esta vez escrito por una mujer.