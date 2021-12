El Partido Liberal ya hizo oficial su lista al congreso en Boyacá

El representante por Boyacá Rodrigo Rojas hizo oficial a través de un video en sus redes sociales la lista de los candidatos que conformaran la lista al congreso del Partido Liberal en el departamento de Boyacá.

La lista quedo conformada de la siguiente forma: Mayda Velásquez (101), ex secretaria de educación en Tunja y Boyacá, Sandro Condia (102), ex alcalde de Sogamoso, Wilson Castelblanco (103), alcalde de Samacá, Mayra Vianchá (104), Líder Juvenil de Sogamoso, Jorge Cortes (105), ex diputado en el departamento y Héctor Chaparro (106) ex gerente de la Lotería de Boyacá.

“Respecto a la gobernación a aspirar a la Gobernación de Boyacá, considero que es un escenario que cualquier boyacense se sentiría muy orgulloso de representar, hoy estamos concentrados en terminar este periodo como congresistas de la mejor manera y por supuesto en liderar este proceso del congreso de la republica con las listas liberales para que cada vez más boyacenses confíen en el partido.” esto dijo el representante Rodrigo Rojas sobre sus aspiraciones políticas en el departamento.