Robos con escopolamina inquietan a ciudadanos en Santa Marta

Con la temporada del mes de diciembre los delincuentes también se reinventan y buscan nuevos métodos, incluso peligrosos, para robarles las pertenencias a las personas.

Las alarmas de las autoridades están encendidas ante las modalidades delictivas y es por eso que entregan ciertas recomendaciones tanto a turistas como propios para que no caigan en las redes de los delincuentes.

En redes sociales se conoció el hurto del que fue víctima un creador de contenidos, Brayansito’ Scala Díaz, quien narró en su cuenta de Facebook e Instagram que un hombre desconocido que, al parecer, se hizo pasar por extranjero, lo drogó sin que se diera cuenta, presuntamente con escopolamina.

Scala apareció en una clínica de la ciudad, desde donde hizo un llamado a la Policía para que capturen al responsable de este hecho.

A Brayansito’ se le llevaron dinero en efectivo, tarjetas débito, documentos personales y teléfono celular.

"Fui víctima de atraco. Me robaron mis cadenas, mi celular, todas mis pertenencias, anillos, pulseras. Me echaron como escopolamina. No me acuerdo de nada", aseguró el influencer.

Scala Díaz narró además que "gracias a Dios no pasó a mayores. La verdad hay mucha gente mala que no quieren ver bien a nadie, pero le doy gracias a Dios que estoy bien (...) porque lo material se recupera después de que haya vida y salud".

El presunto delincuente quedó grabado en cámaras de seguridad y con características físicas buscan dar con su paradero para que responda por el delito cometido.

RECOMENDACIONES DE LAS AUTORIDADES

Las autoridades entregan siempre recomendaciones para evitar ser víctimas de la delincuencia, sobre todo, si se trata de sustancias como la escopolamina.

-Fijarse siempre que las bebidas y las botellas estén sin abrir.

-Evita aceptar vasos de personas desconocidas.

-Trata de hacerte en zonas iluminadas para poder ver lo que está pasando a tu alrededor.

-Generalmente los que usan la escopolamina trabajan en banda, y utilizan a las mujeres como anzuelo.

-Desconfía de varias mujeres u hombres que se acerquen a preguntarte por una dirección en un mapa o un papel.

-Evita realizar conversaciones con extraños.