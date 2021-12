Nuevas medidas para Neiva durante el fin de año. /

En el marco de un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres liderado por el alcalde de Neiva Gorky Muñoz; se plantearon medidas para prevenir emergencias causadas por el uso y comercialización de pólvora en el municipio.

A instancias de las secretarías de Gestión del Riesgo, Gobierno y Salud; Las Ceibas - Empresas Públicas de Neiva E.S.P., organismos de socorro, Cuerpo de Bomberos Oficiales, Defensa civil y Policía Metropolitana, se socializó y aprobaron, las nuevas medidas de prevención sobre uso y comercialización de pólvora que regirán para esta temporada navideña.

Adicionalmente, se ratificó, por decisión unánime, un plan de acción específico con obras de mitigación para reducir los riegos en instituciones educativas en temporadas de lluvias, para evitar el colapso de las redes de alcantarillado que genera estancamiento en las vías, como también prevención del uso y manipulación de pólvora en la temporada de fiestas decembrinas.

"No se debe permitir que los niños manipulen la pólvora y las personas que lo hagan no deben hacerlo bajo los efectos del alcohol y con mucha seguridad. No queremos tener niños ni personas quemadas, por eso también tenemos campañas que se llevarán a cabo con la Secretaría de Salud ", resaltó el secretario de Gestión del Riesgo Armando Cabrera.

Por ello se estableció el Decreto 0986 que sanciona y prohíbe la comercialización, transporte, uso y manipulación de pólvora en la capital huilense. En el documento se estipulan algunas salvedades y excepciones.

Otros detalles del decreto

Dentro del Decreto 986 también se dan a conocer otras medidas.

El Secretario de Gobierno explicó algunas de ellas, como “la prohibición de porte de armas de fuego, queremos reducir los homicidios en esta temporada, que el inicio del año sea el mejor, que la gente pueda vivir en tranquilidad”

Así mismo agregó que “en el tema de los horarios a establecimientos, la apertura se hace para Neiva en la zona urbana desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente. Neiva estará despierta, queremos una reactivación total. En los corregimientos por temas de orden público, porque en algunos sectores no hay policía cercana, será de 10:00 a.m. a 1:00 a.m. con la salvedad los días 24 y 31 de diciembre que podrán estar abiertos hasta las 3:00 a.m.”