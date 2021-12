Minhacienda realiza revisión del plan de desempeño de la EIS Cúcuta

La EIS Cúcuta realizo un informe ante el concejo de la ciudad de Cúcuta sobre el estado financiero y las acciones que se adelantan durante el actual periodo para mejorar su labor.

Uno de los temas que llama la atención en general es el plan de desempeño que se tiene firmado con el ministerio de hacienda y el cual genera varios compromisos para la empresa, en especial el tema de la posible venta de inmuebles, como el mercado de la cabrera, entre otros.

José Antonio Lizarazo gerente de la EIS Cúcuta le dijo a Caracol Radio que, “todos esos inmuebles que son afectos o están interviniendo directamente la prestación del servicio son bienes públicos la gran mayoría han sido invadidos por particulares sin pagar un peso, que permita mantenerlos, nada y son bienes públicos que el Ministerio de Hacienda dicho del primer momento”.

Añadió que, “que hay que venderlos para ir al pago de la deuda o al pasivo pensional que tenemos con más de casi 500 pensionados de la empresa, nosotros, yo no puedo las del pasado porque en el pasado no se hizo porque no le hizo caso a ministerio, pero yo haciendo aseo muy determinante tres veces ya por escrito, sino comenzará a cobrar la deuda que tiene la empresa a partir del 27, ya eso sería el quiebre y la liquidación de la disputa para poder pagar esa deuda”.

El funcionario informo que una de las alternativas propuestas es lograr flexibilizar el convenio y que le permita a la alcaldía de Cúcuta usufructuar estos inmuebles a través de un comodato, arriendo o en el caso de venderlos que los pueda comprar la alcaldía de Cúcuta.