Bomberos de Cartagena advierten sobre uso de pólvora durante velitas

Un llamado a los padres de familia y adultos responsables para evitar el uso de pólvora por parte de los niños y niñas en Navidad y Año Nuevo, hizo el comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena, Joel Barrios Zúñiga.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

"Para disfrutar de una Navidad segura, feliz y en familia debemos evitar que nuestros niños y niñas manipulen pólvora por muy inofensiva que parezca, ya que ponemos en riesgo sus vidas", precisó el Comandante de Bomberos, quien recordó que si un niño o niña resulta quemado, su padre o adulto responsable deberá responder penalmente por esta omisión durante la Noche de Velitas o de la Inmaculada Concepción.

Alcaldía no eliminará subsidios de agua, alcantarillado y aseo a estrato 3

Recomendó que los menores no jueguen con veladoras o los restos de estas para evitar poner en peligro su integridad y su vida, agregó el funcionario.

Este llamado se suma al que han realizado diferentes autoridades, y especialmente el alcalde William Dau Chamat, para tener cero quemados en esta temporada de Navidad y Año Nuevo.

Otra recomendación importante desde el organismo de socorro del distrito está relacionada con el uso de playas y el disfrute del baño de mar, ya que se deben mantener a los pequeños bajo un estricto cuidado.

Así mismo, no ingresar al mar en estado de embriaguez, reposar si se consumen alimentos, respetar el horario establecido para ingresar al mar, que es de 8 a.m. a 12 M y de 2:00 p.m. a 6 p.m., no bañarse en zonas prohibidas y atender las recomendaciones de los Salvavidas.

"Esperamos el apoyo del sector hotelero para que nos colaboren y sus huéspedes no ingresen al mar en horas no permitidas, ya que hemos registrado casos de turistas que han puesto en riesgo o perdido su vida por no atender las recomendaciones de seguridad", puntualizó el comandante Joel Barrios Zúñiga.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena articula todas sus acciones en el Plan de Seguridad diseñado por Navidad Fin y Año Nuevo, para que propios y visitantes puedan disfrutar en familia y retornar sanos y salvos a sus hogares.