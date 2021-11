Designan alcalde Ad hoc para Neiva

El pasado 16 de septiembre, mediante oficio No. 0353, el mandatario de Neiva solicitó a la Procuraduría Regional, que se nombrara un alcalde Adhoc para la ciudad capital, con el propósito que adelantara las labores "administrativas y policivos referentes al control, seguimiento y vigilancia a los protocolos de bioseguridad" que debe adelantar el Comité Promotor de la revocatoria de del mandato, para recoger las firmas necesarias.

Por esta razón y solo para este tema en particular, el Ministerio del Interior designó al secretario General, el doctor Luis Fernando Pinzón Galindo, como Alcalde Adhoc, acogiendo la solicitud emitida por el mandatario.

A través de redes sociales Gorky Muñoz Calderón indicó que “debo aclarar aquí, que esto no me separa de mis funciones como mandatario, es decir que seguiré ejerciendo como alcalde de Neiva, solo que para este procedimiento, es necesario no ser juez y parte, para brindar garantías y transparencia en este proceso, amparado bajo la Constitución”, explicó.