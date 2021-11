Capturan un hombre de 18 años por presunto hurto de celular

En El barrio Fátima de Manizales, fue capturado un hombre de 18 años, tras ser acusado de haberle robado un celular a una mujer mientras la amenazaba con un arma cortopunzante.

De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana, en medio de labores de vigilancia del cuadrante, escucharon una voz de auxilio de un ciudadano señalando que estaban robándole a una mujer su celular amenazándola con un arma cortopunzante, en la Glorieta contigua al Estadio Palogrande.

En el lugar, los uniformados observan al presunto delincuente quien intenta huir, sin embargo, tras ser perseguido por los policiales, logran detenerlo y al momento de realizarle un registro, le encuentran un celular, al parecer el que había sido hurtado, y un arma cortopunzante.

Según lo que narran las autoridades, al lugar en donde realizan la captura llega una mujer que minutos antes se baja de una buseta y les manifiesta que “Este señor me acabo de robar unos minutos antes y me dijo que no me dejara dañar por un celular”.

Con esta información y las evidencias encontradas, los uniformados dieron paso a la captura del hombre identificado como Brahian, le dan a conocer sus derechos y ponen a disposición de las autoridades judiciales bajo el delito de hurto a personas.

