Molestia por llegada de enseres viejos al centro de salud de Cascajal

Indignados se encuentran los habitantes del corregimiento de Cascajal, jurisdicción del municipio de Magangué, Bolívar, por la llegada de varios enseres en mal estado al centro de salud de la población. La comunidad aseguró que los artículos como extintores, balas de oxígeno y hasta camillas que recién ingresaron no se utilizar por su estado de deterioro notable.

“La ESE trajo cosas que no sirven al puesto de salud, puras cosas viejas no sé con qué pretensión lo hacen. La comunidad de cascajal no se encuentra conforme, lo que estamos viendo a la vista son puros enseres viejos y de chatarrería que ya no sirven. No podemos permitir esto, pedimos a las entidades que se presenten para resolver esta situación”, aseguró un habitante de Cascajal.

Por su parte, Elvis Pérez, presidenta de la junta de acción comunal de Cascajal, explicó que al parecer todo se debe a la intervención de la ESE Grande Río de la Magdalena por parte de la Superintendencia de Salud.

“La información que nos dan es que la ESE está intervenida, entonces van a utilizar los centros de salud como bodega para guardar las basuras. Lo que se necesitamos no lo mandan, por ejemplo, como una bala de oxígeno, se nos han muerto personas con paro respiratorio”, sostuvo Pérez.