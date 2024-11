Denuncian estafa de más de $400 millones en organización de celebraciones en La Ceja

La Ceja, Antioquia

Caracol Radio conoció la denuncia de cerca de 100 personas, en su mayoría del municipio de La Ceja, quienes al parecer fueron estafados por una mujer en la organización de eventos como matrimonios, fiestas de quince años y graduaciones, entre otras, generando la cancelación de algunas celebraciones y perdidas que según indicaron los implicados, pueden llegar a los $400 millones de pesos.

Alexandra Molina es una de las víctimas de la supuesta estafa y relata que se dio cuenta de la situación por el incumplimiento de una boda por parte de la mujer señalada, y al contactarla le dijo que también iba a incumplir la fiesta de su hija.

“La persona se llama Jennifer Muñoz, ella trabajaba para la empresa Party art. Se lo pregunté el lunes, que su silencio me daba ansiedad y era que ya había pues como un boom porque no había cumplido una boda el fin de semana y me dijo lo siento, pero no te puedo cumplir con la fiesta de tu hija. Yo le dije: OK, pero la fiesta está encima, pásame el número de proveedores, yo hablo con ellos y dime cuánto dinero de lo que yo te entregué le diste y me dijo lo siento, pero no les he dado nada. El dinero que recibió como bono no lo hizo ni siquiera para separar la locación”.

Cerró sus cuentas personales

El hecho sorprendió a los implicados porque la mujer hace dos años que trabajaba con la organización de eventos y algunos de los contratos eran autenticados en Notarías para tranquilidad de los clientes. Por la supuesta estafa, Alexandra Molina aseguró que se instauraron cerca de 40 denuncias en la Fiscalía.

“Hay personas que perdieron 10, 20, 30, 40 millones de pesos. Hay más de 40 demandas en Fiscalía. Todos los afectados contamos con todo el tema de contratos comprobantes de confinación como respaldo de lo que esta señora nos hizo. Cerró su red de Instagram, cerró WhatsApp, ya no le ingresan mensajes ni llamadas ninguna, o sea, no hay dónde contactarla”.

Por este panorama y la incapacidad de contactarse con la señalada, algunas de las víctimas de la supuesta estafa realizaron un plantón en la casa de un familiar de la misma en La Ceja, donde exigieron una respuesta, principalmente, por los recursos que habían invertido en los eventos para sus seres queridos.

Por último, los afectados hicieron un llamado a la ciudadanía a prestar atención a sus inversiones y no confiarse para evitar que se repita este tipo de episodios, el cual esperan que la justicia esclarezca con prontitud.