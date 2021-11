257 casos de ETA se han registrado este 2021 en el Huila. /

En el departamento del Huila en esta semana epidemiológica 44 se han notificado 257 enfermedades trasmitidas por alimentos; asociados a brote.

La mayoría de casos se ha evidenciado la no correcta manipulación de los alimentos; en el que se incluye el no lavado de manos de forma adecuada.

Los casos reportados durante este 2021 por municipios iniciando por Neiva que reporta 121 casos, Algeciras 20, Acevedo 19 y Timaná 15.

El funcionario Eduardo Mahecha de la Secretaría de salud Departamental; quien les ha hecho seguimiento a estos reportes comentó en Caracol Radio que “pese a que se han hecho charlas, capacitaciones, visitas a restaurantes y puntos de comidas rápidas en el Huila, poco ha sido el interés por parte de estos comerciantes en ponerlas en práctica” puntualizo el funcionario.

Los alimentos son el arroz con pollo, pizzas, y las tortas de cumpleaños, son lo implicados en los brotes registrados en estos el departamento. La mala manipulación y conservación de los alimentos han originado estas intoxicaciones, la mayoría en el municipio de Neiva.

“En la pandemia no nos aprendimos a lavarnos las manos, la mayoría de casos de intoxicados son asociados a personas que fueron hicieron sus necesidades fisiológicas y no se lavaron las manos adecuadamente. A la fecha no se registran personas fallecidas en el departamento, si se han hecho cierre de un establecimiento y varios llamados de atención”, indicó el funcionario.