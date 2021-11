Indígenas del occidente de Risaralda se preparan para una minga

Los integrantes de los resguardos ancestrales del municipio de Pueblo Rico y Mistrató aseguraron que están cansados de que las autoridades departamentales les prometan y no les cumplan; por eso, saldrán a bloquear la vía panamericana que comunica a Pereira con Quibdó.

Ancizar Hiupa, secretario general del Consejo Regional Indígena de Risaralda, puntualizó que llevan varios meses esperando que construyan puentes en los sectores de Santa Rita, Marruecos, Paparidó y Alto Guadual; asimismo, el líder denunció que la Gobernación no ha cumplido con las reparaciones de escuelas de esa zona y con la construcción de un centro de salud.

"De los acuerdos con la Gobernación no ha habido ningún resultado, no ha habido ninguna respuesta. Vamos a tomar las vías de hecho porque no nos han querido prestar atención", dijo.

Aunque todavía no hay una fecha establecida para la minga indígena, las comunidades ancestrales fueron enfáticas en que esta se realizará en los próximos días, con lo que se afectaría la movilidad entre los departamentos de Risaralda y el Chocó y, por supuesto, el transporte de alimentos y combustibles.