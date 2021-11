Familias están siendo engañadas: Comunes sobre campesinos en Tarazá

El Partido Comunes denunció que en el municipio de Tarazá, no se han cumplido los acuerdos pactados con las y los beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS- del Acuerdo de Paz

Según exponen, las familias del corregimiento Barro Blanco y El Doce se oponen al nuevo proyecto de auto sostenimiento y seguridad alimentaria que propone el PNIS debido a que “los obligan a asumir los sobrecostos de los insumos o la variación de los precios”

“Cerca de 800 familias están siendo engañadas, no están recibiendo los recursos necesarios para el proyecto de autosostenimiento y seguridad alimentaria que el estado se había comprometido a entregar por un valor de $1.800.000 y del cual ya debería haberse realizado el segundo desembolso, estos informan que son amenazados de ser excluidos del programa sino reciben insumos costosos, que no pidieron o que no necesitan para su proyecto”, afirmó Omar Restrepo, representante a la Cámara por el partido Comunes

El representante agregó que con el proyecto de $1.800.000 las familias reciben realmente $800.000, porque asumen los sobrecostos de los insumos y el transporte para llevarlos a la vereda