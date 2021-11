Este año en Cartagena han reportados cerca de 800 ataques de abejas

Los llamados por casos de abejas al cuerpo de bomberos y organismos de socorro son la emergencia más frecuente en Cartagena, inclusive por encima de incendios, inundaciones, deslizamientos y voladuras de cubierta, eventos muy frecuentes en la temporada de lluvias. En lo corrido de 2021, estos organismos de socorro han reportado la atención de 781 casos de abejas, a corte del 31 de octubre.

La Localidad de la Virgen y Turística es la más impactada por la presencia de estos insectos, con 325 casos atendidos este año. Los barrios con más llamados son El Pozón, Bicentenario, Colombiatón, Cielo Mar, La Boquilla y Olaya Herrera en la zona urbana, en tanto que en el vía al Mar y corregimientos como Arroyo Grande, Arroyo de Piedra y Arroyo de las Canoas.

En la Localidad Histórica y del Caribe Norte los casos se concentran en barrios como Bocagrande, Crespo, El Bosque, Bruselas, Daniel Lemaitre y San Francisco, mientras que en la localidad Industrial y de la Bahía se han atendido casos en su mayoría en sectores como Blas de Lezo, El Socorro, El Campestre, Policarpa, Sucre y 20 de Julio.

Fernando Abello, director de la OAGRD, explicó que es importante que la ciudadanía conozca sobre la importancia de las abejas para la conservación del planeta y la manera de evitar las posibles situaciones de riesgo que se deriven de la presencia de estos insectos.

"Lo primero que hay que decir es que las abejas son inofensivas y básicas para la cadena alimentaria, ellas por sí solas no molestan al ser humano, somos nosotros los que con prácticas inadecuadas, ruidos y agresiones provocamos ataques que pueden derivar en un serio riesgo para la salud", explicó Abello.

El director de la OAGRD recomendó no molestarlas, no intentar retirarlas del sitio en el que se encuentran, no tirarles objetos ni quemarlas. "Las abejas también se alteran con movimientos bruscos o ruidos fuertes, lo ideal cuando se encuentra un enjambre de abejas es dejarlas tranquilas y contactar con la autoridad ambiental para su retiro de forma segura, y solo acudir a los organismos de socorro si se presenta un ataque directo a una persona", dijo Abello.

En caso de presentarse un ataque a un ciudadano, la OAGRD recomendó no realizar movimientos bruscos, no manotear ni sacudir brazos intentando matar a la abeja. "También es importante no agarrar el aguijón con los dedos porque esto lo que hace es terminar de inyectar el veneno, la idea es tratar de quitarlo con una superficie plana como un cuchillo, aplicar hielo, llevar al paciente a un sitio de atención y despejar el área", señaló Abello.

Finalmente, la OAGRD hizo énfasis en no matar a las abejas. Científicamente está demostrada su importancia para la conservación medio ambiental, debido a su acción polinizadora. Por otro lado, la miel y otros productos derivados de estos insectos sirven contra enfermedades en seres humanos y aumentan las defensas del organismo.