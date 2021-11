Canditadas a Señorita Colombia se realizaron prueba de COVID-19

Las 25 aspirantes y la Señorita Colombia Belleza, María Fernanda Aristizábal, asistieron a su primer evento en Cartagena: la prueba Covid19.

Allí, aprovecharon la oportunidad para hacer un llamado a los colombianos a vacunarse contra el Covid-19, para ayudar de esta manera a que el país pueda avanzar más rápidamente hacia su retorno a la normalidad.

El Concurso Nacional de Belleza, comprometido con la salud de los colombianos, hace un llamado a los adultos que aún no se han vacunado, a los jóvenes que aún no lo han hecho, y a las mujeres embarazadas para que no duden en acercarse a los puestos de vacunación.

Desde que comenzó el proceso de vacunación el número de contagios y, principalmente, el número de fallecimientos ha descendido de manera considerable y se abre así un camino de esperanza para volver a la vida antes de la pandemia