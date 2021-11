Suspensión de los controles de gases fue por un error de documentación

En los días recientes se conoció un fallo en primera instancia del IDEAM que señalaba unas inconformidades con los operativos que hace el Área Metropolitana de medición de gases a los carros, y por ende mencionaba la suspensión de los retenes.

Ante esta resolución el director del Área Metropolitana, Juan David Palacio, señaló que presentarán al IDEAM el recurso de reposición, porque según ellos, estas mediciones de gases cumplen con todos los requisitos técnicos.

"Hoy esas inconsistencias fueron enviadas de manera anticipada, sin embargo nos remitieron la resolución y por eso interpondremos el recurso, pero no hay suspensión del diagnóstico de emisiones. Hay que dar claridad, las no conformidades están asociadas a procedimientos con los formatos y no por el nivel de rigor con respecto a las emisiones", afirmó el director.

El Área Metropolitana seguirá con los controles ambientales en las vías del Valle de Aburrá, para detectar los vehículos que están incumpliendo con los parámetros establecidos en la emisión de gases, mientras el IDEAM define la situación en segunda instancia.