Dau niega participación en movimiento que impulsa lista a cámara

El Movimiento Político “Fuera Malandrines” que impulsa una lista a la cámara de representantes, ha despertado todo tipo de opiniones, alrededor de una posible cercanía con el Alcalde de Cartagena, William Dau.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena https://chat.whatsapp.com/FvaspXLiAYX46VT2gVl7x2

Y es que entre los promotores del naciente grupo que ya fue inscrito ante la Registraduría, se encuentran Abraham Dau Raish (hijo del mandatario), junto a Lidy Ramírez Palencia, de reconocida afinidad con las ideas del burgomaestre.

Dau enfrentará proceso ante procuraduría por pelea en sesión del concejo

Sin embargo, Caracol Radio consultó con el jefe de gobierno local, quien señaló que se trata de un movimiento identificado con sus banderas, pero en el ejercicio como primera autoridad del distrito se ha mantenido al margen.

“Es gente que sigue mis orientaciones, mi hijo está metido ahí pero lo está haciendo por iniciativa propia y no es él, es un poco de gente que me apoya; pero yo no puedo participar en ese movimiento porque como alcalde lo tengo prohibido”, sostuvo Dau.

Al margen de las especulaciones, lo cierto es que este grupo político sigue trabajando para obtener espacios en el congreso de la república.