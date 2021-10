Golpean a un deportista con un bate para robarle la bicicleta

Cuenta la víctima del robo, que se encontraba viajando en su bicicleta por la avenida Boyacá muy cerca al hospital de Meissen, cuando un grupo de hombres lo alcanzó y sin mediar palabras lo golpearon con un bate.

“Menos mal que tenía el casco puesto, sino hubiera sido una tragedia, apenas caí a la calle uno de ellos se me acercó con un machete y me amenazaba mientras me decía vulgaridades, se llevaron mi bicicleta; este no es el primer caso porque hace como 15 días mi primo fue víctima de esta misma forma”. Explicó la Víctima del robo.

En el momento del hurto de la bicicleta, dos uniformados de la policía que estaban cerca salieron en persecución de los ladrones por toda la avenida Boyacá al sur, sin embargo, no pudieron ubicar a los responsables.

La persona que fue víctima de robo puso la denuncia ante las autoridades competentes para ver si puede recuperar su bicicleta, sin embargo, aseguran las personas del sector que esta banda viene robando ciclistas de esta forma desde hace ya varios meses.