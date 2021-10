La mitad de los puentes peatonales de Bogotá serían desmontados

La propuesta comenzó con un estudio de la Secretaría de Movilidad que determinan que los puentes peatonales no son coherentes con la política de priorizar al peatón y no optimizan las trayectorias peatonales. Explicaron desde la Secretaría de Movilidad que según cifras del IDU, existen 427 puentes peatonales en la ciudad, de los cuales el 49% no cuenta con accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Según el proyecto presentado y que ya pasó el primer debate en la comisión del plan y está en cola para la plenaria, se pretende promocionar los pasos peatonales a nivel a través del desmonte y/o demolición gradual de algunos puentes peatonales en Bogotá y reemplazarlos por pasos a nivel. Así, se realizará el análisis de cada puente peatonal para determinar si es o no viable desmontarlo. La cantidad de puentes que se vayan a desmontar dependerá de los resultados que arrojen los análisis que se adelanten en temas claves como seguridad vial, impacto en la movilidad, accesibilidad, entre otros.

Desde le Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) explicaron que en efecto el proyecto para la demolición de puentes peatonales para darle vía a pasos o cruces a nivel se está estudiando en el Concejo de Bogotá como parte del Proyecto de Acuerdo 171 de 2021 y avanza hacia segundo debate; pero que en este momento el IDU no dispone de un presupuesto específico para demoliciones de puentes. Dentro de su trabajo está el mantenimiento y la construcción de estos. Pero cuando se hace necesaria dicha demolición esta se incluye dentro de las obras de infraestructura que así lo requieran.