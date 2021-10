Abogada ibaguereña víctima de asalto en Ibagué

Momentos de pánico vivió la abogada ibaguereña Lizeth Troncoso, quien fue víctima de un asalto por un grupo de varios delincuentes, a la altura de la avenida Ambalá en la glorieta que comunica con la universidad de Ibagué.

La abogada relató “me desplazaba por la avenida Ambalá cuando un motorizado se me acercó y yo seguí mi camino, pero él insistía, entonces baje la ventanilla del carro y me dijo que pena le di un golpe a su carro y se lo volví nada, tras la situación descendí del vehículo, él me golpeó y me causa una herida con arma blanca en mi rostro, veo que llegan al lugar cuatro motorizados más y proceden a hurtar varios elementos de mi carro, cuando me percato del cambio de semáforo se van y yo quede sola en el lugar, nadie me ayudo”.

La víctima lamentó la falta de solidaridad de la ciudadanía a lo que se le suma que acudió a la Fiscalía, pero allí no le quisieron recibir la denuncia y hasta el momento no ha podido ser valorada por Medicina Legal.

Agregó que la situación de seguridad está terrible en la ciudad y son bandas que están actuando de manera articulada.