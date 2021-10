En Santa Marta 'desactivan' las apps Indriver, Uber y Cabify

Las autoridades de Santa Marta se encuentran realizando controles para "erradicar" la prestación irregular del servicio de transporte público individual de pasajeros que se ofrece a través de plataformas digitales como Indriver, Uber y Cabify.

De acuerdo a lo dicho por la secretaria de Movilidad, Jazmín Sánchez, los agentes han "avizorado un tipo de plataforma con la que pretenden prestar el servicio público con vehículo particular" y gracias a los procedimientos los funcionarios de esta cartera han logrando que estas apps no funcionen en el Distrito de Santa Marta.

Por medio de estos controles, les están recordando a los conductores que los vehículos particulares se destinen a la prestación del servicio de transporte individual de pasajeros y mucho menos, que las usen los vehículos tipo taxi, puesto que esta práctica se presta para modificar las tarifas indicadas mediante el decreto distrital que establece la medición con taxímetro.

“Le hacemos el llamado de atención a todo usuario de la vía que tenga un vehículo particular que lo destine para lo que está descrito en su licencia de tránsito, que para prestar el servicio público individual están los taxistas; taxista usted no debe prestar este tipo de servicio por estas plataformas que no son legales en todo el tema de transporte, evite sanciones porque puede acarrear varias, como suspensión de licencia o 5, 20 y hasta 40 días de inmovilización. Samario evita sanciones entre todos construimos la movilidad que soñamos” aseveró Sánchez Bozón.

Estos operativos se ejecutan dándole cumplimiento a los diferentes compromisos pactados en mesas de trabajo con el gremio taxistas de la ciudad, en la que principalmente se busca garantizar la mejor prestación de este servicio y asegurar los derechos de quienes ejercen dicha actividad.