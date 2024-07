Legalmente no se puede hacer nada, nos queda la acción de la gente: abogado venezolano

Venezuela elecciones. (Photo by YURI CORTEZ/AFP via Getty Images) / YURI CORTEZ

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, el abogado, profesor universitario y defensor de presos políticos, Joel García planteó desde Caracas que lo que hizo Nicolás Maduro de declararse Nicolás I, rey o emperador de Venezuela es grave porque es contrario a la voluntad que expresó el pueblo ayer en las urnas, “todo el mundo sabe que él no ganó en las urnas, no ganó en una sola mesa electoral, no hay un acta que lo proclame como ganador, él sabe que lo que cometió fue un golpe de Estado, entonces toca insistir en el cambio, sobre todo, ahora que no tiene legitimidad”. Detalló que una vez venza el plazo de Maduro en el poder en diciembre, queda una larga lucha, que asegura, ojalá no desemboque en violencia, “eso es lo que busca el Gobierno, buscan que la gente se desborde, ya hay sentimientos encontrados, nos roban las elecciones, nos quitan la esperanza y los países de la región tendrán un grave problema de migración descontrolada porque muchos van a querer salir del país”.

De otro lado, dijo que se podía pensar que esto iba a suceder, pero recordó que el gobierno no juega limpio, “lo que quizás sorprenda es que Nicolás se decrete como dictador, él cuidaba la forma democrática, pero con esto se decretó dictador y con esto la consecuencia es el aislamiento, muchos han dicho que no reconocerán el triunfo hasta que no se demuestre voto por voto y acta por acta, sabíamos que podría haber fraude, pero no de esta magnitud”.

También resaltó que legalmente dentro de Venezuela no se puede hacer nada, que solo queda la acción de la ciudadanía y la movilización, esto lo dijo en respuesta a la proclamación que hizo presidente del CNE, la falta de verificación y el silencio del Tribunal Supremo de Justicia.

Por último, dijo que espera la solidaridad del mundo, “Maduro tiene sus amigos de siempre, sin embargo, el mundo no es solo esos tres países, cada día es reo de la justicia, de la CPI y de alguna manera esto tiene que pasar factura”.